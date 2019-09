293.433 Menschen lebten mit Stichtag 1.1.2019 im Burgenland, die meisten in den Bezirken Neusiedl am See (59.552) und Oberwart (54.076), die wenigsten im Bezirk Jennersdorf (17.066). Die aktuelle Bevölkerungsentwicklung ist aber nur ein Kapitel in der 55 Seiten starken Broschüre. Die nun präsentierte Auflage wurde um einige Aspekte erweitert, die im Mittelpunkt aktueller politischer Debatten stehen, betont Arbeiterkammer-Präsident Gerhard Michalitsch.

Neue Kategorien

„Wir haben eine Diskussion zum Gratis-Kindergarten, wir haben Fakten drinnen, wie viele Kinder vom Gratis-Kindergarten und von der Gratis-Kinderkrippe betroffen sein werden. Wir haben aber auch Fakten mit hineingenommen, wenn es um pflegende Angehörige geht. Wir haben auch Daten hineingenommen, wenn es um die Mindestsicherung oder die Altersstruktur der Ärzte geht“, erklärt Michalitsch.

Große Nachfrage

Die Zahlen und Daten wurden unter anderem von der burgenländischen Landesregierung, der Wirtschaftskammer, der Statistik Austria und dem Finanzministerium zur Verfügung gestellt. Gedacht ist die Broschüre als Basis-Grundlage für die Regionalpolitik, Interessenvertretungen, Medien und auch für Schulen. „In den Bezirken geben wir das immer auch den Schulen weiter. Wir haben da eine riesige Nachfrage. Es ist für uns auch wichtig das in der Bildungspolitik und in der Weiterbildung weiterzugeben. Und wenn die Broschüre draußen ist, wird das auch sofort nachgefragt“, sagt AK- Regionalstellenleiter Christian Drobits.

„Zahlen, Daten, Fakten – das Burgenland in Zahlen“ erscheint in einer Auflage von 1.750 Stück und wird demnächst auch online über die Homepage der Arbeiterkammer Burgenland abrufbar sein.