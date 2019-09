Die burgenländische Delegation wurde Freitagfrüh in Budapest sehr freundlich empfangen. Bereits an der Grenze wurde sie in Empfang genommen und mit einer Blaulichtkolonne nach Budapest gebracht.

Gespräche mit Innovations- und Verkehrsminister

Die Delegation rund um Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) absolviert in Budapest ein dichtes Programm. Gleich zu Beginn fand ein einstündiges Treffen mit dem ungarischen Innovationsminister Laszlo Palkovics statt. Dabei wurden Technologiethemen besprochen, aber auch mögliche Kooperationen im Hochschulbereich.

Danach stand ein Gespräch mit dem ungarischen Verkehrsminister Laszlo Moschozi auf dem Programm. Dabei wurde vor allem über den Grenzverkehr gesprochen – also über konkrete Infrastrukturprojekte, wie etwa Busverbindungen und Zugverbindungen.

Treffen mit Orban geplant

Am Nachmittag wird Landeshauptmann Doskozil den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban treffen. Dabei soll es nicht nur um das umstrittene Projekt in Fertörakos gehen, sondern auch um die aktuelle politische Lage in Österreich.