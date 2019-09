Sanel Kuljic erhob in der „Kronen Zeitung“ am Donnerstag den Vorwurf, dass Spiele in der Bundesliga manipuliert wurden, darunter zwei Partien des SV Mattersburg in der Vorsaison – mehr daz in Wieder Diskussion um Wettmanipulationen. Die Fußball-Bundesliga als Institution will daher gemeinsam mit den Mattersburgern rechtliche Schritte gegen Kuljic. „Das liegt jetzt beim Anwalt, man wird schnellstmöglich die Klage einbringen, eventuell auch versuchen eine einstweilige Verfügung zu erwirken. Und in weiterer Folge natürlich, dass Sanel Kuljic seine Vorwürfe untermauert. Wenn er das kann, dann werden wir natürlich dem Verbandsregulativ folgend dementsprechend vorgehen“, so Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer.

Keine Unregelmäßigkeiten festgestellt

Das Bundeskriminalamt und die Firma Sportradar, die den Wettmarkt auf Wettmanipulationen überprüfen, haben bei den von Kuljic angesprochenen Spielen des SVM keine Informationen zu Unregelmäßigkeiten finden können. Trotzdem bleibt man bei der Bundesliga aufmerksam. „Glaubwürdigkeit ist das oberste Prinzip, damit die Leute den Sport verfolgen, damit auch jeder weiß, der Sport ist fair. Deshalb ist es wichtig, dass man jeden Vorwurf, egal woher er kommt und wie er kommt, bestmöglich nachgeht“, so Ebenbauer.

„Sind von der Integrität unserer Spieler überzeugt“

Der SV Mattersburg meldete sich Donnerstagabend mit einer schriftlichen Stellungnahme zu den Vorwürfen zu Wort. Darin sagt SV-Präsident Martin Pucher: „Wir sind von der Integrität unserer Spieler in allen Bereichen total überzeugt. Wir werden dieser Sache auf den Grund gehen und den Sachverhalt genau prüfen. Aus derzeitiger Sicht sind wir natürlich überzeugt, dass an dieser Sache nichts dran ist.“

Der Auslöser der Angelegenheit Kuljic kündigte jedenfalls an, ein Buch über Spielmanipulationen schreiben zu wollen. Das Thema bleibt also ein ständiger Begleiter des Fußballs.