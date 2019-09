Rund 500 burgenländische Unternehmen aus allen Branchen wurden über das Thema Digitalisierung befragt. 84 Prozent gaben an, digitale Lösungen zu nutzen. Das beginnt bei einem Internet- oder Social-Media-Auftritt, einer eigenen Intranetseite, einer Skype-Telefonverbindung und geht hin bis zu selbst- und fremdentwickelten 3D-Simulationen der eigenen Produkte. Mehr als 90 Prozent der Befragten investierten eigenen Angaben zufolge im vergangenen Jahr in Hard- oder Software-Produkte.

Aufholbedarf bei Breitband

Ein Fünftel der Befragten gab an, mit der Internet-Verbindung an ihrem Betriebsstandort eher bzw. sehr unzufrieden zu sein. Das waren vor allem Betriebe in den Bezirken Güssing und Jennersdorf. Wirtschaftskammerpräsident Peter Nemeth forderte deshalb bei der Präsentation der Umfrageergebnisse erneut einen raschen Breitbandausbau. „Das Angebot ist nicht ausreichend. Hier haben wir auch im internationalen Vergleich Nachholbedarf“, sagte auch Johann Lackner, Spartenobmann für Information und Consulting.

ORF

Aber auch wenn es in gewissen Bereichen noch Nachholbedarf gebe, sei die Digitalisierung längst in den burgenländischen Unternehmen angekommen, sagte Lackner. So hätten etwa 56 Prozent der befragten Betriebe angegeben, dass in ihrem Unternehmen ohne Digitalisierung „gar nichts mehr“ gehe. Drei Viertel meinten außerdem, dass sich ihr Markt durch die Digitalisierung nachhaltig verändert habe, 82 Prozent erwarten weitere Veränderungen in der Zukunft.

Wirtschaftskammer will Angebot verbessern

Die Digitalisierung erfordere einige Umstellungen in den Betrieben, die nicht nur eine finanzielle Herausforderung darstellten, sondern auch die Mitarbeiter forderten, sagte Nemeth. Die Wirtschaftskammer will die Ergebnisse der Umfrage deshalb dazu nutzen, um ihr Angebot an die Unternehmen zu verbessern und auszubauen.

So biete man etwa eine digitale Signatur, einen Online-Website-Check und eine digitale Geschäftskontaktemesse. Beim WIFI Burgenland gebe es außerdem die Möglichkeit der Aus- und Weiterbildung auf dem Gebiet.