An 19 Abenden gibt es Konzerte mit Interpreten aus den verschiedensten Musikgattungen wie zum Beispiel Conchita Wurst, die Seer, Willi Resetarits oder das Haydn Orchester Eisenstadt. Dazu kommen 28 verschiedene Theaterproduktionen für Erwachsene, Kinder und Schüler und musikalische Lesungen mit Stars wie Wolfgang Böck, Philipp Hochmair und Karl Markovics.

Der Vorverkauf für alle Veranstaltungen läuft laut Dietmar Posteiner, Geschäftsführer der Kultur Betriebe Burgenland erfreulich: „Wir führen das darauf zurück, dass wir uns bei der Gestaltung des Programm an den Wünschen und an den Vorstellungen unseres Publikums orientiert haben.“ Die Standorte Eisenstadt, Raiding, Oberschützen und Güssing werden inhaltlich neu ausgerichtet, damit sie sich gegenseitig keine Konkurrenz machen.

Derzeit wird die Kultur im Burgenland neu organisiert. Ein erster Schritt dazu war etwa der Ankauf von Schloss Tabor durch das Land Burgenland, das künftig als Kulturzentrum des Bezirkes Jennersdorf fungieren wird. Ein entsprechendes Haus fehle dann nur noch im Bezirk Neusiedl am See, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Im Gespräch für ein eventuelles Kulturzentrum im Bezirk Neusiedl am See ist etwa Schloss Kittsee aber auch ein Neubau ist nicht auszuschließen. In den nächsten Monaten soll eine Entscheidung fallen.