Jedes der mehr als 650 KRAGES-Betten im Burgenland wurde mit einem zusätzlichen, schwenkbaren Monitor ausgestattet. Die Patientinnen und Patienten können zwischen 45 Fernsehstationen, 22 Radiosendern, zwölf elektronischen Zeitungen, diversen Videospielen und 55 Hörbüchern wählen und auch im Internet surfen ohne die Bettnachbarn zu stören.

Patientinnen und Patienten vom Angebot begeistert

Das Angebot komme bei den Kranken gut an, sagte Pfleger Peter Ernst. Die Jungen seien sowieso mit Touchscreens vertraut, aber auch ältere Patientinnen und Patienten hätten den Dreh schnell heraußen, sagte Ernst.

Kosten zwischen einem und drei Euro pro Tag

Die Patientinnen und Patienten zahlen zwischen einem und drei Euro pro Tag, je nachdem für welches Paket sie sich entscheiden. Wird das Guthaben nicht aufgebraucht, bekommt man das Geld bei einem Automaten im Foyer des Krankenhaues retour.

Alle Betten ausgestattet

Die Monitore, das Programm und die Abrechnung – alles laufe über A1, sagte Leo Szemeliker von der KRAGES. Insgesamt habe der Ausbau ein Jahr gedauert. Zuletzt wurde die Kinderabteilung im Krankenhaus Oberwart umgestellt, hier gibt es ein speziell auf Kinder abgestimmtes Programm. Das Angebot gibt es in allen vier landeseigenen Krankenhäusern, also in Oberwart, Oberpullendorf, Güssing und Kittsee.