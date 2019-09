Gemeinsam mit dem Initiator des Volksbegehrens, Sebastian Bohrn-Mena, führten die Grünen am Dienstag vor der Wirtschaftskammer Burgenland eine Protestaktion durch. Denn vor allem diese würde eine Kennzeichnungspflicht verhindern, sagte die Nationalratswahl-Spitzenkandidatin der Grünen im Burgenland, Irmi Salzer: „Wir wollen, dass wir wissen dürfen, was auf unsere Teller kommt. Wir wollen wissen, ob das Schnitzel aus Holland kommt oder aus Argentinien. Wir wollen wissen, ob Flüssigei aus Argentinien in unserem Kaiserschmarrn steckt.“

Die Wirtschaftskammer wehre sich aber dagegen diese Transparenz in den Gasthäusern herzustellen und das wolle man ändern, so Salzer. Man wolle gemeinsam mit den Gastronomen überlegen, wie man diese Transparenz umsetzen könne, damit die Kennzeichnung auch für sie machbar sei. In der Schweiz gebe es Modelle, wo die Herkunft zum Beispiel des Backhendls auf der Speisekarte stehe. Es gehe aber darum, dass man auch im Wirtshaus wisse, was man esse.