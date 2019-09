Die Volkshochschulen wollen mit der Aktion mit dem Namen „Wir schicken Bücher auf Reisen“ auf die Alphabetisierung rund um den Globus aufmerksam machen. Daher werden Bücher am Dienstag in Eisenstadt und am Mittwoch in Oberwart gesammelt, mit einer Identifikationsnummer versehen und im Anschluss auf Reisen geschickt.

Bücher können auf Reisen verfolgt werden

Anhand der Nummer kann in weiterer Folge dann im Internet nachgesehen werden, wo sich das jeweilige Buch gerade befindet. Dadurch wollen die Volkshochschulen die Liebe zu Büchern und damit auch zum Lesen mehr forcieren. Zudem soll mit der Aktion auch auf die Bildung als Grundrecht aufmerksam gemacht werden.

Lesen gilt als Basiskompetenz in der heutigen Gesellschaft, heißt es in einer Aussendung der burgenländischen Volkshochschulen. Weltweit gibt es rund 800 Millionen Analphabeten – also Menschen die weder lesen noch schreiben können. In Österreich verfügen laut einer OECD-Studie rund eine Million Menschen nur über sehr geringe bis gar keine Lesekompetenzen.