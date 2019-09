„Grundsätzlich muss ich sagen, dass das nicht optimal war. Das war ein Auftritt, den sie sich sparen hätte können“, sagte der burgenländische FPÖ-Klubobmann Geza Molnar am Sonntag. Auf der anderen Seite lebe man in einem freien Land und Stenzel habe die Versammlungsfreiheit in Anspruch genommen. Das sei nicht optimal gewesen, aber auch nichts weswegen man zurücktreten müsse, so Molnar.

Michael Gruber

Stenzel selbst bezeichnete die Rücktrittsforderungen im „Ö1-Sonntagsjournal“ als „lächerlich“ – mehr dazu in Rechtsextremen-Aufmarsch: Stenzel schließt Rücktritt aus. Es sei kein Fehler gewesen teilzunehmen, weil ihr nicht bewusst gewesen sei, wer die Organisatoren waren, sagte Stenzel. Zuvor hatte die gesamte österreichische Innenpolitik, mit Ausnahme der FPÖ, scharfe Kritik an Stenzel geübt und ihren Rücktritt gefordert. Rücktrittsaufforderungen kamen auch von Wiener Parteispitzen.