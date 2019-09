Dieses Mal stoppt das Mobile Studio von „Guten Morgen Österreich“ in den Gemeinden Neuhaus am Klausenbach, Minihof-Liebau, Königsdorf, Maria Bild und Mogersdorf im Bezirk Jennersdorf. Eva Pölzl und Martin Ganster begrüßen die Zuschauerinnen und Zuschauer von Montag bis Freitag von 6.30 bis 9.30 Uhr in ORF 2. Für „Guten Morgen Burgenland“ auf Radio Burgenland begleitet Sabine Lentsch die Sendung und berichtet direkt von den Stationen.

Montag, 9. September: Neuhaus am Klausenbach

Zu Gast ist Günter „MO“ Mokesch, gefeierter Hitparadenstürmer der 1980er- und 1990er-Jahre. Er singt sein bekanntestes Lied „Send me roses“ live am Schlossberg in Neuhaus am Klausenbach. Thema der Sendung ist unter anderem der sichere Weg in die Schule. Elterntaxi oder alleine am Schulweg – was ist für Kinder besser?

Dienstag, 10. September: Minihof-Liebau

In Minihof-Liebau ist Ernst Eicher zu Gast. Der Arzt ist gleichzeitig Nahversorger in seiner Gemeinde. Unter einem Dach sind wohl Ordination als auch Kaufhaus untergebracht. Einblick in das Leben eines Profi-Sportlers gibt der Weltcup-Snowboarder Sebastian Jud. Musikalische Unterhaltung kommt vom der gefeierten Schlagerstar Oliver Haidt. Außerdem wird den Fragen nachgegangen, wer im Falle eines Hundebisses schuldig ist und warum das ein Hund überhaupt macht.

Mittwoch, 11. September: Königsdorf

Der Musik-Kabarettist Christof Spörk lebt nur wenige Gehminuten von mobilen Guten-Morgen-Österreich-Studio entfernt. Er erzählt von seinem neuen Programm „Kuba“ und dem Leben mit seiner kubanischen Ehefrau im Südburgenland. Ebenfalls zu Gast: Der Landwirt Sepp Holzer betreibt in Königsdorf einen neun Hektar großen Hof nach eigenen Kriterien. Ein weiteres Thema der Sendung ist die Suche nach wertvollen Gegenständen. Welche Schätze lagern in Kellern und auf Dachböden?

Donnerstag, 12. September: Maria Bild

Das Winzer-Ehepaar Patrizia und David Oberkofler hat es aus Südtirol ins Südburgenland verschlagen. Die vielfach prämierten Weinbauern erzählen über ihr Leben und Arbeiten in Maria Bild. Als Stargast kommt die Sängerin Allessa. Der steirische Schlagerstar hat kürzlich in Deutschland ihr neues Album aufgenommen.

Freitag, 13. September: Mogersdorf

In Mogersdorf stellt Autor Harald Sükar sein Buch „Die Fast Food Falle“ vor. Der Autosammler Erich Wurglits stellt seine Oldtimer-Sammlung vor. Musikalische Unterhaltung kommt von Jakob & Marie Louise und ihrem Sommerhit 2019 „Mit dir im Summa“. Abgerundet wird das Programm vom Arzt und Permakultur-Experten Michael Ehrenberger. Er berichtet von Projekten, die auch Gemeinden umsetzen und leben können.