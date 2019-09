Der Auslandsösterreicher Weltenbund vereint rund 170 Auswanderervereine unter einem gemeinsamen Dach. Mehr als 300 Auswanderer aus aller Welt sind zu dem Treffen gekommen, der älteste unter ihnen ist ein Burgenländer. Hermann Allerstorfer ist 92 Jahre alt und lebt seit mittlerweile 50 Jahren gemeinsam mit seiner Frau Eva auf der bekannten US-Insel Hawaii im Zentralpazifik.

Von Heiligenkreuz über Indien nach Argentinien & die USA

Ausgewandert ist er vor langer Zeit vom südburgenländischen Heiligenkreuz (Bezirk Jennersdorf), zuerst nach Indien, dann nach Argentinien, von dort aus in den us-amerikanischen Bundesstaat Kalifornien und dann letztlich nach Hawaii. Er sei immer der Star, sagt Walter Dujmovits, Mitglied des Auslandsösterreicher Weltenbundes. „Weil er begeistert ist und jung gegeblieben, der Hermann Allerstorfer aus Heiligenkreuz“, so Dujmovits.

Unter den rund 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist Allerstorfer aber nicht der am weitesten gereiste. Zu Gast war auch Manfred Ringhofer, der in Japan Universitätsprofessor ist. Dort lebt er in der ältesten Kaiserstadt Nara. „Dort wohne ich jetzt schon 42 Jahre lang“, sagt Ringhofer.

Mit dem Schiff nach New York

Eine Auswanderergeschichte die vor 50 Jahren begann feiern die Gäste aus Oregon und Los Angeles, Christine Dallmann und Waltraud Kindler-Goertzen. „Wir sind von England aus mit dem damals größten Passagierschiff der Welt, der SS United States, in viereinhalb Tagen von South Hampton in England bis nach New York gefahren“, erzählen sie. Eva Hergovits aus Eisenstadt ist nach Toronto in Kanada ausgewandert.

„Zu Hause bin ich in Kanada, das schon, aber die Heimat bleibt immer Österreich und das Burgenland natürlich“, so Hergovits. Ein weiterer Burgenländer wurde heute zum Auslandsösterreicher des Jahres gekürt. Markus Bugnyar leitet seit 2004 das traditionsreiche Pilgerhaus der katholischen Kirche Österreichs in Jerusalem. Über die Auszeichnung in seiner Heimatdiözese Eisenstadt freute er sich.