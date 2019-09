In ihrem Studium an der Pädagogischen Hochschule PH Burgenland lernen Studentinnen und Studenten die theoretischen Grundlagen, um später unterrichten zu können. Genauso wichtig sei jedoch auch praktische Erfahrung im außerschulischen Bereich, so die Direktorin der PH Burgenland, Sabine Weisz. „Nicht zu unterschätzen sei auch die Bedeutung mit Kindern und Jugendlichen auf einer persönlichen Ebene, sich hineinversetzen können in die Lebenswelt der jungen Menschen – sie verstehen, wertschätzen und begleiten am Weg zum Erwachsenwerden“, sagt Weisz.

PH Burgenland

Um den Studierenden diese Erfahrungen zu ermöglichen, kooperiert die PH unter anderem mit dem Burgenländischen Zivilschutzverband. Seit 2017 können die Studenten bei der Safety Tour des Zivilschutzverbandes mitarbeiten. Am 13. September findet beispielsweise der Workshop „Kochen ohne Strom“ statt, so BZSV-Präsident Erwin Preiner. Wichtig sei, dass man zum Beispiel zeige, dass man sich in einem Ausnahmezustand trotzdem vernünftig und gesund ernähren könne, so Preiner.

Auf Ernstfälle vorbereitet sein – in jeder Hinsicht

Nicht nur für Katastrophenfälle sondern auch für emotionale Ausnahmefälle bei Schülern sollen Studierende bestens vorbereitet sein, so Vizerektorin Inge Strobl-Zuchtriegl. Kleine Blackouts im Umgang mit Kindern gebe es immer wieder, wo Krisen und Notfälle auftauchen würden. Diese Praktika sollen darauf vorbereiten, sagte Vizedirektorin Inge Strobl-Zuchtriegl. Auch an der PH selbst kann das außerschulische Praktikum absolviert werden. Die Kinderhochschule, das KidsKolleg und das JuniorCamp seien laut Koordinatorin Kathrin Prawits eine gute Möglichkeit für Studierende, Verantwortung für Kindergruppen zu übernehmen.