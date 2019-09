Mehr als 51.000 Burgenländerinnen und Burgenländer pendeln laut Arbeiterkammer täglich in andere Bundesländer zur Arbeit. Etwa die Hälfte davon fährt nach Wien, rund ein Viertel nach Niederösterreich. Die Arbeiterkammern der Ostregion haben dazu jetzt mehr als 2.000 Pendlerinnen und Pendler via Online-Fragebogen über ihren Weg zur Arbeit befragt.

Verbesserungspotential bei öffentlichen Anbindungen

„Das Thema Pendeln hat für das Burgenland eine ganz besondere Bedeutung. Dementsprechend viele Burgenländer, 692 an der Zahl, haben an der Pendlerbefragung teilgenommen“, sagte Gerhard Michalitsch, Präsident der Arbeiterkammer Burgenland. Es zeige sich zwar eine grundlegende Zufriedenheit mit den Öffi-Verbindungen, trotzdem gebe es aber Verbesserungspotenzial, so Michalitsch. So habe etwa die Pottendorfer Linie im Burgenland schlechte Bewertungen bekommen. Die Befragten würden sich dort eine modernere Ausstattung wünschen, sagte Michalitsch.

Am Freitag wurden die Ergebnisse der Umfrage präsentiert. Demnach braucht mehr als jeder zehnte Pendler in der Ostregion länger als 90 Minuten in die Arbeit. Bei einem Drittel sind es mehr als 60 Minuten für eine Strecke, also insgesamt mehr als zwei Stunden pro Tag. Rund die Hälfte der befragten Autopendler steigt zumindest einmal pro Woche auch auf ein öffentliches Verkehrsmittel um, viele auf den Zug.

ORF

Etwa ein Drittel der Befragten gab an, mit der Pünktlichkeit der Züge unzufrieden zu sein, rund ebenso viele bemängelten die Anzahl der Zugverbindungen. Besonders die Nordbahn-Strecke bekam viele Negativbewertungen. Die Pendler wünschen sich generell bessere Fahrgastinformationen und einen dichteren Öffi-Takt. Rund jeder fünfte Öffi-Pendler gab an, dass er häufig im Zug oder Bus arbeiten würde, die meisten davon unentgeltlich. 70 Prozent der Befragten pendeln an jedem Werktag, also fünf Mal pro Woche.

5,5 Milliarden Euro für Öffi-Ausbau in der Ostregion

Die Arbeiterkammern fordern daher massive Investitionen in den öffentlichen Personennahverkehr. Sie verlangen in den kommenden zehn Jahren insgesamt zehn Milliarden Euro für den Klimaschutz. Davon müsse man 5,5 Milliarden für den Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel in Österreich aufwenden. Als bevölkerungs- und verkehrsreichster Teil des Landes müsse die Ostregion davon besonders profitieren, hieß es.