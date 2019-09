Der Weg zum Eröffnungstag war ein langer, so Eigentümer Fredi Lang: „Die ersten Pläne gab es im Herbst 2015. Wie man ja bekanntlich weiß, ist es in Österreich nicht sehr einfach. Speziell wenn man am Wasser bauen möchte – da gibt es viele, viele Hindernisse, die ich gar nicht alle aufzählen möchte.“

ORF

Begonnen wurde mit dem Neubau am See im Herbst 2017. Die einzelnen Bauelemente wurden per Hubschrauber angeliefert. Wie viel Familie Lang in ihren neuen Betrieb investiert hat, bleibt ein Geheimnis. Mittlerweile ist das Wassersportzentrum fertig. Es werden Sportarten wie Segeln, Surfen oder Kanufahren angeboten.

Auch neues Restaurant eröffnet

Im Wassersportzentrum gibt es auch ein neues Restaurant. Juniorchef, Thomas Lang, freute sich auf den Eröffnungsabend – der folgendermaßen ablaufen sollte: „Feucht fröhlich, lustig, die Leute sollen Spaß haben. Wir sagen zum Beispiel, wenn wir das Essen auf den Tisch bringen, nicht Guten Appetit, sondern viel Spaß. Weil nichts ist schlimmer, als wenn du irgendwo hingehst, was isst, und dir das Essen keinen Spaß macht.“ Gefeiert wurde noch bis in die späten Abendstunden.