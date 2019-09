Lediglich die luftfahrtrechtliche Bewilligung für den Heliport und die Apothekenbetriebsbewilligung seien noch ausständig, verkündete Keckeis. Nach dem Erhalt der positiven Bescheide laufen nun die Bauausschreibungen weiter. 2020 soll mit den Arbeiten am neuen Krankenhaus begonnen werden. Die Bauphase soll planmäßig bis 2023 dauern, danach will man mit dem Probebetrieb und dem Umzug beginnen. Die ersten Patientinnen und Patienten sollen dann ab 2024 im neuen Krankenhaus behandelt werden können.

ORF/Krenn

Doskozil: „größte Landesinvestition in der Geschichte des Burgenlandes“

„Wir sind in der Zeit und wir sind im Plan“, betonte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Der Neubau des Spitals sei die „größte Landesinvestition in der Geschichte des Burgenlandes“ und „immens wichtig für die nachhaltige Stärkung der Gesundheitsversorgung“. An einer Verkehrslösung werde bereits gearbeitet. Bis 2024 soll dann auch über die Nachnutzung des Altbestandes entschieden werden. Die beteiligten Experten sollen laut KRAGES in den kommenden fünf Jahren Möglichkeiten ausarbeiten.