Immer wieder kommt es in der ehemaligen Zuckerfabrik zu solchen Abrissarbeiten. Zuletzt mussten im Inneren des Gebäudekomplexes Teile der ehemaligen Fabrik, auch aus Sicherheitsgründen, abgerissen werden.

Halle wird abgetragen

Diesmal wird eine Halle, mit einer Fläche von etwa 3.500 Quadratmetern, abgetragen. Dieses Gebäude grenzt direkt an die Straße Richtung Klingenbach und Sopron, die täglich von ungefähr 30.000 Autos frequentiert wird. Das Gebäude wird einerseits abgetragen, um Raum für einen möglichen Neubau zu schaffen, andererseits spielen auch Sicherheitsüberlegungen eine Rolle.

Abtragung in kleinen Schritten

Zuletzt hatten Sturmböen das Dach der 15 Meter hohen Halle teilweise abgetragen, so der Besitzer des Geländes, Anton Krobath. Die Halle wird in kleinen Schritten abgetragen. Auch zwei Brücken, die über die Straße führen und die die beiden Teile der ehemaligen Zuckerfabrik verbinden, müssen entfernt werden. Die Arbeiten wurden für eine Dauer von zwei Monaten genehmigt, Anton Krobath rechnet aber damit, dass die Arbeiten in etwa fünf Wochen erledigt sind.