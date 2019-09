Der schlechte Breitbandausbau würde vor allem für Pendlerinnen und Pendler sowie junge Menschen einen Nachteil darstellen, sagte Landtagsabgeordneter Patrik Fazekas (ÖVP). Auch für die Wirtschaft wäre der Ausbau von Breitbandverbindungen wichtig, da sich Unternehmen dort niederlassen würden, wo es eine gute Infrastruktur gibt, so Steiner. Er fordert deshalb die Gründung einer Breitbandgesellschaft, „die speziell in solchen Regionen tätig wird, wo es wirtschaftlich schwierig ist“. In anderen Bundesländern gebe es solche bereits. In Kärnten seien dadurch beispielsweise vor kurzem 60 Millionen Euro an Landesbeihilfen in den Ausbau von Breitbandverbindungen für benachteiligte Gebiete investiert worden.

ÖVP Burgenland

Das Burgenland schneide sowohl im internationalen, als auch im österreichweiten Vergleich eher schlecht ab, was den Ausbau von Glasfasern betrifft. Flächendeckende Breitbandverbindungen sollten mittlerweile selbstverständlich sein, so Steiner.

Sodl: „Bereits gut ausgebaute Breitbandinfrastruktur“

Das Burgenland verfüge bereits über eine gut ausgebaute, nahezu flächendeckende Breitbandinfrastruktur, konterte SPÖ-Landtagsabgeordneter Wolfgang Sodl. Er spielt den Ball an die ÖVP im Bund und wirft der ehemaligen zuständigen ÖVP-Ministerin Versäumnisse vor.