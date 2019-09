Zwischen Kittsee und Edelstal (beides Bezirk Neusiedl am See) wird gebaggert, gebohrt und betoniert. Es entsteht ein neues Wasserwerk, in dem das Wasser aus zwei Brunnenanlagen und drei neuen Tiefbrunnen zusammengefasst werden soll, so der technische Leiter des Wasserleitungsverbands Nördliches Burgenland (WLV), Helmut Herlicska.

ORF

30 Sekundenliter neu erschlossen

Der neue Behälter wird 1.500 Kubikmeter Wasser fassen. Somit steht in Zukunft bei der Wasserabgabe die doppelte Kapazität zur Verfügung, erklärte Herliska: „Das Wasserwerk hat eine Gesamtkapazität von etwa 60 Liter pro Sekunde. 30 Liter pro Sekunde hatten wir bereits bei den bestehenden Brunnen und bei den neuen Brunnen haben wir etwas mehr als 30 Sekundenliter neu erschlossen.“

ORF

Zusätzliche Wassermengen müssen bereitgestellt werden

Das neue Wasserwerk kostet rund fünf Millionen Euro und ist die größte Investition des WLV im heurigen Jahr. Eine notwendige Investition, sagte Verbandsobmann Gerhard Zapfl: „Die Investitionen sind aufgrund der klimatischen Veränderungen notwendig. Wir wissen, dass der Wasserverbrauch in Zukunft steigen wird. In unserer Region gibt es auch einen Bevölkerungswachstum, es gibt einen Tourismuszuwachs, es gibt Betriebsansiedlungen – all das fordert zusätzliche Wassermengen, die bereitgestellt werden müssen.“

Noch vor dem kommenden Sommer soll das neue Wasserwerk Kittsee in Betrieb genommen werden, also rechtzeitig vor den wieder zu erwartenden Verbrauchsspitzen.