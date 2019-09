Zahlreiche Kandidaten und Kandidatinnen hätten sich beworben, wie es am Montag aus dem Büro Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hieß. Er ist auch für das Ressort Kultur zuständig. Mit 13 Bewerberinnen und Bewerbern würden nun weitere Gespräche geführt werden. Eine Entscheidung soll noch in diesem Jahr fallen. Die ausgegliederte Gesellschaft des Landes wird derzeit interimistisch von Dietmar Posteiner geführt – mehr dazu in Posteiner neuer Kulturmanager.

Ende November 2018 wurde bekanntgegeben, dass das Land Burgenland seine Kulturaktivitäten zusammenfasst: Die beiden Gesellschaften Kulturbetriebe Burgenland GmbH und Festspielbetriebe Burgenland GesmbH wurden miteinander verschmolzen.