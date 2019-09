An verschiedenen Orten des Landes, pro Bundesland an einem, möchte ORF.at eine Bühne für Ihre Wahlstimme eröffnen und Sie einladen, diese abzugeben. Was soll die Politik konkret anpacken? Wie betrifft das, was in Wien entschieden wird, gerade Ihren Ort und Ihre Lebensumgebung. Dafür möchte ORF.at gerne die Bühne an verschiedenen Punkten des Landes und mit einer großen Tour quer durch Österreich schaffen.

Halt in Mattersburg 4. September, ab 11.00 Uhr auf dem Hauptplatz

Sind es Klima, Verkehr oder die CO2-Steuer? Sind es Umgang und Ton in Gesellschaft und Politik? Sind es Pension und die Arbeit von morgen? Was stört Sie, was fehlt Ihnen, was brauchen Sie? Erzählen Sie es am Mittwoch vor der Kamera gleich direkt an die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der Parteien gerichtet. Zu sehen gibt es die Videos dann unter ORF.at/wahlstimmen.

ORF.at

Ihre Fragen zur Wahl vor der Kamera

Blitzblaue Folie, der „ORF.at“-Schriftzug und der Hashtag #Wahlstimmen – das sind die unübersehbaren Kennzeichen des Tourbusses für die ORF.at-„Wahlstimmen“.

Seit 26. August ist der markante Bus durch Österreich unterwegs. Der Bus ist Kulisse für Ihre Fragen und Anliegen an die Politik. In Kombination mit einem roten Sessel und einem blauen Teppich bereitet er die Bühne für Ihren Auftritt.

Die „Wahlstimmen“-Tour setzt stark auf das Medium Video – sie bringt von den verschiedenen Etappen Zusammenschnitte, arbeitet Einzelstimmen auf – und präsentiert eine „atmosphärische Stimmungskurve“ zu dieser Wahl, die digital auf der Sonderseite (ORF.at/wahlstimmen) dargestellt wird.