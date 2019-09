Kevin Topal aus Wilfleinsdorf (Bezirk Bruck an der Leitha) ist Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Kaisersteinbruch (Bezirk Neusiedl am See). Am Freitag fuhren er und seine Freundin hinter dem Wagen der zwei jungen Frauen und sahen, wie dieser Pkw von der Straße abkam, in den Bach stürzte und auf dem Dach zu liegen kam. Es begann ein Wettlauf gegen die Zeit. Topal hatte in seinem Auto einen Gurtschneider mit. Damit sprang er in den Bach, das Wasser reichte dem 1,90 Meter großen Mann bis über die Hüfte. Er befreite die 17-jährige niederösterreichische Beifahrerin aus dem Auto, das sich immer mehr mit Wasser zu füllen begann.

Innenraum des Autos „komplett geflutet“

Inzwischen eilte auch ein Anrainer zur Hilfe: der freiwillige Rettungssanitäter Michael Pacher. Er sei gerade mit der Tochter seiner Freundin im Garten gewesen, als er ein Quietschen, einen dumpfen Aufprall und ein längeres Hupen gehört habe, erzählte Pacher. Er sei dann ins Wasser hinein und habe versucht, die Frauen zu befreien: „Das war nicht leicht, weil die Strömung doch ziemlich stark war. Der Innenraum (Anm. d. Red.) war komplett geflutet, also einen Zeitdruck hat man da schon.“ Den Männern gelang es auch die eingeklemmte 18-jährige Autolenkerin aus dem Burgenland rechtzeitig aus dem Auto zu holen.

„Retten ist Teamarbeit“

Die Lebensretter übergaben die beiden Verletzten dem Roten Kreuz. Auch die Feuerwehr Kaisersteinbruch war am Einsatzort. In einer Notsituation zu helfen – egal ob in Uniform oder nicht – sei für Feuerwehrmänner und Sanitäter selbstverständlich, so Pacher: „Da muss man einfach handeln, da darf man nicht lange überlegen, sonst kann das anders ausgehen. Allein glaube ich, wär’ das nicht so einfach gewesen und ich war wirklich froh, dass die Kollegen auch da dabei waren. Retten ist Teamarbeit.“