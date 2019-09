Miriam Ziegler und Severin Kiefer haben bislang verletzungsfrei ihr Vorbereitungsprogramm durchziehen können. In vier Wochen beginnt die neue Saison mit der Nebelhorntrophy in Oberstdorf, zwei Wochen später folgt dann die „Finlandia“-Trophy. „Das sind zwei Wettkämpfe, bei denen wir mal austesten wollen, wo wir stehen. Mit dieser neuen Information wollen wir uns dann auf die Grand Prix vorbereiten und uns einen guten Namen in Hinblick auf die EM machen“, sagt Miriam Ziegler.

Die Eiskunstlauf-EM in Graz beginnt am 20. Jänner und endet am 26.Jänner. Der Paarlaufbewerb wird am 22. Jänner ausgetragen.

Im Sommer haben die Stooberin und ihr Partner aus Salzburg vor allem an einem neuen Kürprogramm gearbeitet. Es soll flotter und schwieriger sein soll als das der Vorsaison. „Das funktioniert besser, als wir es erwartet hätten“, erklärt Severin Kiefer.

ORF

EM im eigenen Land als Motivationsspritze

Der kommende Winter hat aufgrund der EM im nächsten Jänner im eigenen Land eine ganz besondere Bedeutung für Miriam Ziegler. „Es kommt etwas Großes auf uns zu in dieser Saison. Das wollen wir heuer besonders gut machen und da haben wir uns auch ordentlich reingehängt“, so Ziegler.

Miriam Ziegler und Severin Kiefer zählen nach sechs gemeinsamen Saisonen und Platz 10 bei der letzten WM zu den Top-Paaren in Europa. Was die Zielsetzung für die EM betrifft, ist Miriam Zieglers Trainer Knut Schubert zuversichtlich. „Wenn sie ein bisschen an dem dritten Platz kratzen und vielleicht in die Nähe kommen, dann wäre das schon eine tolle Sache“, so Knut Schubert.