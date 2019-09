Die Freiluft-Anlage erinnert an eine Art Zeitmaschine: Aus großen, kreisförmig angelegten Düsen werden Versuchsweingärten der Sorten Riesling und Cabernet Sauvignon mit Kohlendioxid besprüht.

ORF

„Hier simulieren wir die Klimabedingungen des Jahres 2050. Wir steigern den Co2-Gehalt ungefähr auf jene Höhe, bei der wir annehmen, dass sie 2050 Realität sein wird. Wir untersuchen, wie Reben, der Boden, die Insekten, Mikroorganismen und natürlich auch die Weinqualität darauf reagieren“, so Hans Reiner Schultz, Präsident der Hochschule Geisenheim.

Forschung auch zum Thema Gemüse

Drei Jahre lang wird bereits so geforscht, nun werden die ersten Ergebnisse ausgewertet. Bei der Anlage handelt es sich um ein Pilotprojekt. „Wenn wir wissen wollen, was in der Zukunft passiert, dann müssen wir die Zukunft eigentlich jetzt abbilden, um Ideen und Konzepte zu entwicklen, wie wir gegensteuern können“, so Schultz. Eine ähnliche Forschungsanlage wie für Weinreben gibt es in Geisenheim auch für Gemüse – und zwar für Spinat, Radieschen und Gurken.