Besonders aufregend ist der erste Schultag natürlich für die Erstklassler: Für 2.660 Tafelklassler beginnt im Burgenland der sogenannte „Ernst des Lebens“. In der Volksschule gibt es heuer die Möglichkeit für jedes Schulkind – zusätzlich zu den bestehenden Unterrichtseinheiten – eine kostenlose Englischstunde pro Woche zu besuchen.

4.243 Lehrerinnen und Lehrer

Das Angebot gilt in jeder der 176 burgenländischen Volksschulen. Die Anmeldefrist beginnt mit dem ersten Schultag. Derzeit lehren 4.243 Lehrerinnen und Lehrer an Burgenlands Schulen. Laut Bildungsdirektion wird der Bedarf in allen Fächern gut abgedeckt – außer bei Kroatisch in Volksschulen und in Naturwissenschaftlichen Fächern in den NMS.

ORF

Änderungen gibt es zudem auch in einzelnen Schulen: Das Gewerbegymnasium Güssing bietet ab heuer eine Berufspilotenausbildung an. Die HAK in Eisenstadt hat ab September einen Jus-Schwerpunkt. Die HTL Pinkafeld hat ab dem neuen Schuljahr einen schulautonomen Schwerpunkt bietet im Kolleg das Fach „Stahlbau“ als Modul an. Auch habe man die Infrastruktur in vielen Schulen im Land verbessert, heißt es aus der Bildungsdirektion in Eisenstadt. Das Schuljahr 2019/20 dauert bis zum 3. Juli 2020.