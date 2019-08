Bereits am Vormittag hat Christian Drobits (SPÖ) auf der Inform den Kontakt zu den Wählerinnen und Wählern gesucht. Der Rotenturmer kandidiert auf Platz eins der Landesliste und führt den Wahlkreis Süd an. Bis zur Nationalratswahl am 29. September will er 30 Orte in 30 Tagen besuchen – mehr dazu in NR-Wahl: Drobits will Platz 1 im Burgenland.

ORF

Drobits’ Ziel ist, dass die SPÖ im Burgenland Platz eins erreicht. Der Wahlkampf auf der Inform ist für ihn sowas wie ein Heimspiel: „Ich komme aus der Region. Für uns war die Inform immer die Messe, bei der man sich trifft und miteinander spricht. Gerade als Politiker ist es jetzt für mich interessant, die Messe zu nutzen und Gespräche zu führen“, so Drobits.

NEOS: Brandstätter will mit Bildung punkten

Auch NEOS-Quereinsteiger Helmut Brandstätter hat den Samstag genützt, um auf der Inform auf Wahlkampftour zu gehen. Der ehemalige Chefredakteur und Herausgeber der Tageszeitung „Kurier“ kandidiert auf Platz zwei der NEOS-Bundesliste, hinter Spitzenkandidatin Beate Meinl-Reisinger.

ORF

Brandstätter ist es auf der Inform vor allem um das Thema Bildung gegangen. „Alle Schüler, die keinen Abschluss haben mit 15 Jahren und nicht wirklich Lesen und Schreiben können – da müssen wir dafür sorgen, dass sie wirklich Lesen und Schreiben lernen. Bei den Besten hingegen müssen wir darauf schauen, dass sie noch mehr lernen. Der internationale Wettbewerb – das sieht man ja auch hier – wird immer härter“, so Brandstätter.

ORF

Grüne: Kogler hofft auf Zugewinne im Burgenland

Am späten Nachmittag mischte sich dann auch Grünen-Spitzenkandidaten Werner Kogler unter das Wahlvolk. Sein Ziel ist es, die Grünen wieder zurück in den Nationalrat zu führen. Auch im Burgenland soll es kräftige Zugewinne geben: „Eine Zahl kann ich nicht nennen. Es gibt aber schon länger den Trend, dass der Zuwachs im Burgenland – gemessen an den Möglichkeiten – größer sein wird als wo anders“, so Kogler. Beim Wahlkampf in Oberwart bekam der Steirer Unterstützung von der grünen Landessprecherin Regina Petrik.