Die Niederösterreicher konnten bislang noch keinen Punkt zu Hause holen. Gleichzeitig ist es auch den Mattersburgern in keiner der bisherigen Auswärtsspiele der bisherigen Saison Punkte sammeln können. Eine dieser Serien wird am Samstag beim Duell Letzter gegen Vorletzter zu Ende gehen.

Der SV Mattersburg startete zwar mit einem Sieg in die Saison, anschließend setzte es vier – noch dazu recht deutliche – Niederlagen. für Trainer Franz Ponweiser gibt es deshalb für die Partie beim Tabellenletzten nur eine Devise: „Ja, es müssen Punkte her, das ist ganz klar. Natürlich wäre ein Sieg optimal, aber wir wollen vor allem einmal anschreiben", so Ponweiser.

Defensive Stabilität als Schlüssel zum Erfolg

Dass es eine schwierige Aufgabe wird, ist auch den Spielern klar: „Es wird kein leichter Gang werden. Wir wissen, wie wichtig dieses Spiel ist, vor allem vor der Länderspielpause. Wir werden alles reinwerfen und versuchen, das Ruder rumzureißen", so Stürmer Patrick Bürger.

ORF

Franz Ponweiser glaubt in der defensiven Stabilität den Schlüssel zum Erfolg zu kennen: „Wenn wir es schaffen, in Führung zu gehen, dann wird das Ganze wieder in die richtige Richtung laufen“, so Ponweiser. Trotz der bisherigen Negativserie ist der Optimismus beim SVM ungebrochen: „Wir wollen drei Punkte holen, und das merkt man bei jedem einzelnen Spieler", sagte Mittelfeldspieler Philipp Erhardt.