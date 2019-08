Die burgenländischen Bahngäste geben der der ÖBB und der Raaber-Bahn im Bahntest des VCÖ ein „Gut“ als Gesamtnote. Die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft des Zugpersonals wird als besonders gut hervergehoben. Die Pünktlichkeit der Züge wird mit der Note 1,9 ebenfalls überdurchschnittlich gut bewertet.

Weniger positiv fällt die Bewertung des Angebots an Zugverbindungen aus. Rund ein Drittel der burgenländischen Fahrgäste sind mit der Anzahl der Zugverbindungen unzufrieden. Dabei sind sich die Burgenländerinnen und Burgenländer aber uneinig: Eine Hälfte sieht eine Verbesserung des Angebotes, die andere eine Verschlechterung.

Zugfahren liegt im Trend

Aufholbedarf besteht nicht nur beim Angebot und den Anschlussverbindungen – auch die Bequemlichkeit der Sitze wird kritisiert. Die Temperatur in den Zügen, also der wetterbedingte Einsatz von Heizung und Klimaanlage, schneidet mit der Note 2,6 am schlechtesten ab.

In Summe liegt Bahn fahren aber auch im Burgenland im Trend. 40 Prozent der Befragten fahren häufiger als im Vorjahr – 50 Prozent zumindest gleich oft. Österreichweit sagen zwei Drittel der Befragten, dass sie ihre Alltagsfahrten vermehrt mit dem Zug statt mit dem Auto absolvieren.

Weiter Luft nach oben

Es herrscht aber weiter Luft nach oben: Mit dem Auto werden sechs Mal mehr Kilometer als mit dem Zug zurückgelegt. Gratis Öffi-Tickets, häufigere Verbindungen und eine kürzere Gesamtreisezeit würden die Autofahrerinnen und Autofahrer aber zum Umstieg auf den Zug animieren, heißt es vom VCÖ.