Im Vergleich zum Jahr 2017 ist die Spendensumme um zwei Prozent gestiegen. Mit den Spenden finanziert die burgenländische Caritas Projekte im In- und Ausland.

30.000 Menschen im Burgenland von Armut betroffen

Im Burgenland sind 30.000 Menschen von Armut betroffen. Dementsprechend groß ist die Nachfrage an der Nothilfe und Sozialberatung der Caritas. 800 Klientinnen und Klienten wurden im vergangen Jahr im Burgenland beraten. Mehr Geld soll in Zukunft für die Notschlafstelle für Obdachlose in Oberwart und den Zufluchtsraum in Eisenstadt aufgewendet werden. Investiert wird auch in die Armutsprävention bei Jugendlichen und in die Caritas-Lerncafés. 92 Kindern wurde dort im Jahr 2018 Nachhilfe gegeben.

Großteil der Spenden für Projekte im Ausland

Ein großer Teil der Spenden wird für Projekte im Ausland verwendet. Rund 470.000 Euro sind unter anderem in die Caritas-Sozialstation in Wetschehaus in Rumänien oder nach Afrika geflossen. In Kinshasa, der Hauptstadt der demokratischen Republik Kongo, werden in Gesundheitszentren Babys versorgt – 600 waren es im Jahr 2018. Im Burgenland engagieren sich rund 700 Freiwillige für die Caritas.