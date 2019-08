Das Magazin erhält den mit 10.000 Euro dotierten Preis für sozial engagierten Journalismus für die Titelstory „Die Integrationsdebatte im Fußball“, erschienen im Dezember 2018. Die Vergabe der „Ehrenden Anerkennung“ bleibt unverändert. Sie geht an die TV-Journalistin Beate Haselmayer für ihre in der ORF-Sendung „Am Schauplatz“ ausgestrahlte Reportage „Besser als die Straße“. Die Verleihung findet am 5. September in Eisenstadt statt.

APA/EXPA/Johann Groder

Der „Prof. Claus Gatterer-Preis“-Preis ist nach dem Südtiroler Publizisten und Journalisten Claus Gatterer benannt. Seit 1992 wird er alternierend in Südtirol und Österreich vom Österreichischen Journalistenclub verliehen.