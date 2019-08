Im Vorjahr bewarb sich die damalige Büroleiterin von Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) als Gerichtspräsidentin. Sie zog ihre Bewerbung jedoch nach Kritik zurück – mehr dazu in LVwG: Krumböck zieht Bewerbung zurück. Jetzt steht ein neuer Bewerbungsdurchgang auf Grundlage des neuen Gesetzes bevor. Der jetzige Präsident geht mit Jahresende in Pension. Petrik kritisierte, dass für künftige Richterinnen und Richter keine staatlich anerkannte Juristenprüfung mehr notwendig sei, also beispielsweise Dienst-, Anwalts- oder Richterprüfungen.

Petrik: „hohe Ernennungserfordernisse sollen belassen werden“

„Es sollen die hohen Ernennungserfordernisse für die Richterinnen und Richter des Landesverwaltungsgerichts belassen werden, aber die Altersbeschränkung auf 40 Jahre soll herausgenommen werden, auch im Landesbeamtengesetz. Wir fordern eine absolut unabhängige und weisungsfreie Besetzung des Auswahlgremiums. Wir fordern auch die Veröffentlichung der Entscheidungen des Landesverwaltungsgerichts im Sinne der Transparenz für alle Bürgerinnen und Bürger im Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS)“, sagte Petrik.

Grüne fürchten „politische Postenbesetzung“

Auch die Absolvierung der Gerichtspraxis sei laut der Grüne-Chefin künftig nicht mehr notwendig. Außerdem werde mit der Objektivierungskommission das Auswahlgremium für die Leitungsfunktion auf drei Personen verkleinert. Darin sollen nicht mehr wie bisher etwa die Landesgerichtspräsidentin vertreten sein, sondern von der Landesregierung ausgewählte Personen.

Dadurch werde das Gremium intransparenter und abhängiger von der Landesregierung, sagte Petrik. Die geplante Erhöhung des Gehalts des Präsidenten würde zudem nur Bewerbern von außerhalb des Gerichtes zugutekommen, so Petrik.

Salamon: „Kritik nicht nachvollziehbar“

Diese Kritik sei nicht nachvollziehbar, so SPÖ-Klubobfrau Ingrid Salamon. Das Gesetz sei zeitgemäß und beinhalte mehrere wichtige Reformen. Das Burgenland sei eines von lediglich drei Bundesländern, die auf einen transparenten Auswahlprozess mit einer Kommission setzen, so Salamon.