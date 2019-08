Wozu dient eine Zentrifuge beim Astronautentraining? Warum sind Bienen so wichtig? Und wie programmiert man einen Roboter? – Antworten gibt es in dieser Woche für rund 800 junge Burgenländerinnen und Burgenländer, die beim Juniorcamp, bei der Kinderhochschule und beim KidsKolleg teilnehmen. Das Erfolgsgeheimnis sei die Neugierde der Kinder, sagte die Initiatorin und Vize-Rektorin der PH Burgenland, Inge Strobl-Zuchtriegl. Man biete den Kindern Seminare, in denen sie experimentieren, forschen und ausprobieren könnten und das sei etwas, was Kinder liebten.

Als einer der Vortragenden versucht Stefan Meller, das Interesse der Kinder für Naturwissenschaften, Technik und Mathematik zu wecken. Es gehe darum, Dinge in den Unterricht hineinzubringen, die die Kinder in der Volksschule sonst vielleicht nicht hätten und mit kreativen Methoden und digitalen Medien zu arbeiten. Auch im kommenden Jahr ist wieder eine Kinderuni geplant.