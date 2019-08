Der Bezirk Neusiedl am See zählt mehr als 60.000 Einwohner – Tendenz steigend. Rein rechnerisch braucht man im Bezirk derzeit mindestens eineinhalb Planstellen im kindermedizinischen Bereich mit Kassenvertrag. Im Frühjahr 2018 startete die BGKK vorsorglich eine entsprechende Ausschreibung für eine Kinderarztstelle mit Standort Frauenkirchen. Erst jetzt, mehr als eineinhalb Jahre später, gibt es einen Bewerber.

Die BGKK habe den Beschluss gefasst, diesen Bewerber auch unter Vertrag zu nehmen, sagte BGKK-Direktor Christian Moder am Donnerstag. „Jetzt liegt es an uns, dann die weiteren Vertragsbestimmungen zu konkretisieren. Fakt ist, dass der Bewerber derzeit in einem aufrechten Dienstverhältnis steht und daher bei seinem Dienstgeber kündigen muss und erst anschließend diese Vertragsarztstelle antreten kann“, so Moder.

„Große Herausforderung“

Der Ordinationsstart wäre für Anfang Oktober geplant, könnte sich aber dadurch verzögern. Mindestens 20 Ordinationsstunden soll es pro Woche geben, der genaue Standort in Frauenkirchen steht aber derzeit noch nicht fest. Außerdem könnte sich der Bewerber ja auch noch umentscheiden und den Posten gar nicht annehmen. Offene Arzt-Stellen zu besetzen, sei derzeit generell eine Herausforderung, so Moder.

„Das ist derzeit unabhängig von der Sparte. Es steht eine Pensionierungswelle an, es haben die Spitäler aufgrund der Arbeitszeitverkürzungen zusätzlich Ärzte nachgefragt, die brauchen mehr ärztliches Personal und in der Gesamtsituation gibt es derzeit zu wenige Bewerber, um die freien Planstellen gleich besetzen zu können“, sagte der BGKK-Direktor. An dieser Tatsache würden auch Unterschriftenaktionen und Petitionen, wie man sie etwa im April des Vorjahres gestartet hatte, nichts ändern, so Moder.