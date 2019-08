25 Empfehlungen sprach der BLRH in seinem Prüfbericht aus dem Jahr 2015 aus. Vier dieser Empfehlungen sind laut BLRH bisher umgesetzt worden, weiter zehn Empfehlungen sind teilweise umgesetzt oder waren mit Stand Juni 2019 in Umsetzung. Da immerhin elf Empfehlungen aus dem Vorbericht nicht umgesetzt worden seien, habe der BLRH Nachholbedarf beim Internen Kontrollsystem der Abteilung 3 erkannt, so der Bericht.

Der Rechnungshof sah diesen Nachholbedarf unter anderem im Zusammenhang mit dem Burgenländischen Finanzgebarungs- und Spekulationsverbotsgesetz von 2017 und den seit 2018 bestehenden gesetzlichen Bestimmungen des Österreichischen Bundesfinanzierungsgesetzes zur risikoaversen Finanzgebarung.