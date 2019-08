Der grüne Papagei „Poppy the parrot“ wird die burgenländischen Volksschulkinder in diesem Schuljahr begleiten. Die Buben und Mädchen sollen kindgerecht und spielerisch an die Sprache Englisch herangeführt werden. „Es ist ein eigenes Konzept erarbeitet worden, wie Englisch unterrichtet wird – Methodik und Themenbereiche wurden ausgearbeitet. Wir freuen uns schon auf die ersten Resonanzen zum Thema Englisch“, so Landesrätin Daniela Winkler (SPÖ).

Den Eltern aller Erstklasslerinnen und Erstklassler zahlt das Land ein Schulstartgeld von einhundert Euro aus. Die Förderung kann heuer erstmals online beantragt werden. Die Zahl der Schüler, für die am Montag der Unterricht wieder losgeht, ist im Vergleich zu den Vorjahren fast gleich geblieben: Mehr als 32.200 sind es insgesamt, angefangen von den Volksschulen bis zu den berufsbildenden höheren Schulen.

ORF

Kroatisch und Physik-Lehrer gesucht

Lehrerinnen und Lehrer gibt es im Burgenland derzeit mehr als 4.200. „Wir haben die Möglichkeit alle Dienststellen geeignet zu besetzen. Wo wir uns ein wenig mehr wünschen würden ist bei Kroatisch in den Volksschulen und im NMS-Bereich Physik-Chemie – ansonsten können wir alles gut abdecken. Aber das war in der Vergangenheit auch schon so“, so Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz.

Außerdem neu im kommenden Schuljahr: Einige Schulen bauen ihre Spezialisierungen aus. Am Gewerbegymnasium Güssing etwa startet eine Berufspilotenausbildung, und die HAK in Eisenstadt bekommt einen Jus-Schwerpunkt.