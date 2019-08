Chronik

Kaisersteinbruch: Autofahrer gestorben

Zwischen Kaisersteinbruch (Bezirk Neusiedl am See) und Wilfleinsdorf (Bezirk Bruck an der Leitha) ist am Mittwochmorgen ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der Lenker kam mit seinem Wagen von der Straße ab und starb noch am Unfallort.