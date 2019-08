Nur im Rekordjahr 2016 seien im Juli um knapp 1.000 Gäste mehr ins Burgenland gekommen als heuer, so der zuständige Landesrat Alexander Petschnig. Bei den Übernachtungszahlen zeige sich allerdings, dass sich auch das Burgenland nicht dem europaweiten Trend hin zu vermehrten Kurzurlauben entziehen könne. Betrachte man nur die Sommermonate Mai bis Juli, gebe es bei den Ankünften sogar ein noch kräftigeres Plus von 4,9 Prozent und bei den Nächtigungen ein Plus von 1,6 Prozent. Beide Kennzahlen übertreffen laut Petschnig das Rekordjahr 2016.

Podersdorf am See verteidigte seine Spitzenposition als Sommerurlaubsdestination im Burgenland mit 92.195 Nächtigungen und 28.781 Ankünften. Für Petschnig zeigen die Zahlen einmal mehr, dass das Burgenland auch ein vielfältiges Urlaubsangebot bietet, welches die verschiedensten Gesellschaftsschichten und deren jeweils speziellen Bedürfnisse und Anforderungen bedient.