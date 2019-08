Solche Vorhaben würden zwar angekündigt, es bleibe jedoch offen, wie die Maßnahmen finanziert werden, so Bündnisobmann Manfred Kölly am Dienstag in Eisenstadt. Beim Gratiskindergarten etwa bekämen die Gemeinden den „finanziellen Rucksack“ aufgepackt, argumentierte Kölly, der auch Bürgermeister in Deutschkreutz ist: „Es gibt keinen Gratiskindergarten. Das kostet der Bevölkerung sehr viel Geld. Das muss uns das aber wert sein, ich habe kein Problem damit. Aber ich will wissen: Wie weit wird das Land belastet, wie weit werden die Gemeinden belastet, wie weit sind die Steuerzahler belastet?“

Eine Umsetzung des „Gratiskindergarten für alle“ ab November sei außerdem in den Gemeinden nicht budgetiert. Der Bündnisobmann ortet zudem ein „Wahlzuckerl“ für die im Jänner stattfindende Landtagswahl. Der Kindergarten koste die Gemeinde Deutschkreutz jährlich rund 730.000 Euro. Durch den Gratiskindergarten und die geplanten längeren Öffnungszeiten erwarte er zusätzliche Kosten. Insgesamt rechne er mit 15 bis 20 Prozent Mehrausgaben für die Gemeinde im Kindergartenbereich, so Kölly.