Eine Schultasche um 120 Euro, eine Füllfeder um zehn Euro, ein Geodreieck um drei Euro und das ist noch längst nicht alles. Bei einem Einkauf für den Schulbeginn kommt einiges zusammen und schnell kommt man auf eine Rechnung im dreistelligen Bereich.

„Wenn man alles zusammenrechnet – wenn man zwei Taschen kaufen muss, oder die Erstausstattung, die ein Volksschulkind braucht – 300 Euro sind schnell ausgegeben“, schätzte Nermina Brazda aus Eisenstadt. „Wir gehen die Liste durch und schauen, wo es preiswerter ist – denn bei zwei Schulkindern muss man schon vergleichen. Die Kinder dürfen aber auch mitreden, was ihnen besser gefällt“, sagte Elena Gurdet aus Stinatz.

ORF

Meistens ist der Einkauf nach dem Schreibwarengeschäft noch nicht beendet. Neue Schuhe oder Kleidung müssen her, weil die Sachen aus dem Vorjahr oft nicht mehr passen. „Ich habe eine neue Hose, Pullover, ein Leiberl und auch noch ein Parfum“, beschrieb Chiara Kandlbauer aus Vorau ihren Schuleinkauf.

Billiger Preis nicht immer bessere Qualität

In den meisten Fällen kann man in Handelsketten billiger einkaufen als im Fachhandel. Jedoch gewährleistet ein billiger Preis nicht immer die beste Qualität. „Am besten vergleicht man die Preise gleich online. Man sollte qualitativ hochwertige Produkte kaufen, denn damit haben die Kinder mehr Freude in der Schule und auf lange Sicht spart man auch wieder Geld, weil man die Produkte nicht immer neu kaufen muss“, so Judith Palme-Leeb vom Konsumentenschutz der Arbeiterkammer.

Generell kann man sagen, je höher die Schulstufe, desto mehr muss finanziert werden – das betonte auch Palme-Leeb von der Arbeiterkammer. „Bei Volksschülern muss man mit zwischen 30 und 95 Euro rechnen – je nachdem, wo man einkauft. Bei Schülern der Neuen Mittelschule und Gymnasiasten wird es ein wenig teurer – da ist man schon bei einer Summe zwischen 90 und 160 Euro bei einem Schulstartpaket“, so Palme-Leeb.

ORF

Schulstartpaketaktion noch bis 6. September

Obwohl es von der Arbeiterkammer Beihilfen für Kinder ab der neunten Schulstufe gibt, können sich nicht alle Eltern Schulsachen für ihre Kinder leisten. Seit fünf Jahren gibt es deswegen vom Roten Kreuz, gemeinsam mit dem Sozialministerium eine Schulstartpaketaktion. Alle Haushalte, die Mindestsicherung beziehen, werden kontaktiert und können sich eines von neun verschiedenen Paketen aussuchen.

ORF

„Die Familien melden sich mit den ausgefüllten Fragebögen. Sie sind über Unterstützung am Schulanfang sehr froh – auch die Kinder haben eine Freude mit den neuen Schulsachen“, so Katharina Kager vom Roten Kreuz. Im Burgenland sind rund 500 Eltern kontaktiert worden, davon haben bereits fast 300 das Angebot in Anspruch genommen. Ein Paket bestellen kann man noch bis 6. September.