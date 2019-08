Chronik

Duo soll 16 Autoeinbrüche verübt haben

Die Polizei lastet einem ungarischen Einbrecherduo 16 Autoeinbrüche im Bezirk Neusiedl am See an. Die beiden Männer wurden im April auf frischer Tat ertappt. Auf der Flucht krachten sie mit ihrem Pkw gegen einen Baum.