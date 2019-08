Kühbauer gewann die österreichische Meisterschaft in der Altersklasse Unter12. Die Tochter von Didi Kühbauer und seiner Frau Ingrid, früher selbst Tennis-Spitzenspielerin, wurde nur im Halbfinale von Leonie Rabl vom TC Rohrbach voll gefordert und gewann das Finale gegen Emily Lederer aus Tirol glatt in zwei Sätzen. Leonie Rabl kam im Doppel mit Sydney Stark aus Vorarlberg ins Halbfinale.

Bei den Burschen bis 14 Jahre ging Piet Luis Pinter aus Schattendorf als Nummer eins ins Turnier. Er scheiterte aber im Semifinale am Steirer Sebastian Sorger. Ein gutes Turnier spielte auch Mathias Ujvary aus Güssing in der Altersklasse U16. Er kam im Einzel ins Viertelfinale. Im Doppel erreichte er mit dem Wiener Paul Werren das Endspiel. Bereit international spielt Michael Frank aus Eisenstadt. Er ist diese Woche bei einem Turnier in Domzale in Slowenien dabei. Dort geht es Punkte für die Junioren-Weltrangliste.