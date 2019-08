Chronik

Mutmaßlicher Dieb in Nickelsdorf gefasst

Ein wegen mehrerer teils schwerer Diebstahlsdelikte gesuchter 32-Jähriger ist der Polizei Samstagabend bei der Einreise am Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) auf der A4 (Ostautobahn) ins Netz gegangen.