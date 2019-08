Am stärksten betroffen waren nach Angaben der Landessicherheitszentrale der Raum zwischen Lutzmannsburg und Deutschkreutz im Bezirk Oberpullendorf. Vereinzelte Einsätze gab es aber in allen Landesteilen. Insgesamt 20 Feuerwehren mussten ausrücken, um überflutete Keller auszupumpen, umgeknickte Bäume zu beseitigen und verschlammte Straßen zu reinigen.

Vom Wind verwehte Bauzäune blockierten Straßen

Es sei eine ereignisreiche Nacht gewesen, sagte Christian Jäger von der Landessicherheitszentrale. Von Samstagabend um 20.30 Uhr bis in die Morgenstunden am Sonntag habe es laufend Feuerwehreinsätze gegeben. Der Großteil der Einsätze seien Pumparbeiten in unter Wasser stehenden Kellern gewesen. Vereinzelt seien auch Bäume auf Stromleitungen oder auf die Straße gefallen und auch vom Wind verwehte Bauzäune hätte immer wieder die Straßen blockiert.

Bootsbergungen auf dem Neusiedler See

Auch im Nordburgenland mussten die Feuerwehren nach Unwettern ausrücken. Dort sei der Schwerpunkt im Bezirk Neusiedl am See gelegen, wo rund um die Stadt Neusiedl Pumparbeiten durchgeführt worden seien, so Jäger. Die Feuerwehren Neusiedl am See und Purbach seien bei Bootsbergungen auf dem Neusieder See im Einsatz gewesen. Das Südburgenland blieb weitgehend verschont, dort gab es nur vereinzelt kleinere Einsätze der Feuerwehren.