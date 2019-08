Vor einer Woche war die letzte Vorstellung der heurige Opernproduktion „Die Zauberflöte“. Requisiten daraus, aber auch von Opernaufführungen der vergangenen Jahre, wurden am Samstag im Steinbruch verkauft. Das Lager gehe eigentlich über und man könne ja nie zweimal die gleichen Kostüme verwenden, sagte Produktionsleiter Engelbert Edelhofer. Daher habe man sich dazu entschlossen, Kostüme des „Liebestranks“, des "Rigoletteo und Kostüme inklusive Masken der „Zauberflöte“ für wohltätige Zwecke zu verkaufen.

ORF

Andenken für Opernliebhaber

Für so manchen Opernliebhaber war es die perfekte Gelegenheit, sich ein Andenken zu sichern. Sie finde es toll, dass vor allem die schönen Kostüme der heurigen Produktion jetzt einfach als Verkaufsschlager zur Verfügung stünden, meinte etwa Christa Grabenhofer aus Eisenstadt. „Ich hab’ die Oper gesehen – sie hat mir sehr gut gefallen – und jetzt bin ich auf der Suche nach einem Erinnerungsstück“, sagte Andrea Schneider aus Wien.

ORF

Reinerlös für benachteiligte Kinder in Osteuropa

Nicht jedem ging es aber um ein persönliches Andenken. Einige Kunden dachten auch einfach nur an den nächsten Fasching und suchten nach einer geeigneten Requisite. Margit Schnörch aus Biedermannsdorf suchte zum Beispiel etwas für den Karneval in Venedig, den sie jedes Jahr besucht. Die prachtvollen Kostüme und aufwendigen Masken faszinierten am Samstag auf jeden Fall. Der Reinerlös des ersten Requisitenverkaufes in St. Margarethen kommt dem Verein VisFontis zu Gute, der benachteiligten Kindern in Osteuropa hilft. Insgesamt wurden am Samstag 4.500 Euro eingenommen.