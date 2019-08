Gegen die in dieser Saison noch sieglosen Niederösterreicher soll die Trendwende gelingen, hofft man beim SVM. Vor allem Abwehrprobleme wie beim 0:5 vor einer Woche gegen Wolfsberg sollen nicht mehr passieren. Trainer Franz Ponweiser setzt gegen St. Pölten auch auf jene Strategie, die im ersten Saisonspiel gegen Hartberg zum Erfolg führte: „Ich glaube, dass wir den Hebel ganz woanders ansetzen müssen, nämlich ganz vorne auch, wie wir in unserer ersten Pressing-Linie agieren, wie weit wir eigentlich den Gegner von unserem Tor weghalten können. Und wir haben natürlich auch hinten weiter gearbeitet, viele Basics wiederholt und versucht, die Mannschaft in die gleiche Richtung zu bringen.“

SV Mattersburg

Ponweiser: Eigene Leistung abrufen

Vier Spieler fallen verletzungsbedingt aus: Jano und Hart fehlen schon länger, Pusic und Schimandl, beide zuletzt Stammspieler, müssen diesmal passen: der eine mit Knie-, der andere mit muskulären Problemen. Dafür steht der Nigerianer Victor Olatunji erstmals im Kader. Gegner St. Pölten verlor zuletzt 0:6 gegen Salzburg verloren. Für die Mattersburger spielte der Gegner in der Vorbereitung aber nur eine Nebenrolle. Man müsse einmal selber in die Gänge kommen und die Leistung abrufen, so Ponweiser. Die Partie Mattersburg gegen St. Pölten beginnt um 17.00 Uhr.