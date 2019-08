Die ehemalige Betreiber des Life Resorts hatten mit dem 200 Betten-Hotel im Jennersdorfer Ortsteil Henndorf wirtschaftlich wenig Glück, und das, obwohl es zuletzt als „Glücks-Hotel“ geführt wurde. Der neue Eigentümer Siegmund Kahlbacher ist zuversichtlich, dass mit seinem Konzept das Hotel erfolgreich geführt werden kann. Kahlbacher will das ehemalige Wellness-Hotel als Gesundheitshotel mit dem Schwerpunkt ‚Traditionelle Chinesische Medizin‘ positionieren.

ORF

„Wellness alleine ist viel zu wenig. Wir habenÄrzte, die direkt aus China kommen. Sie praktizieren hier Qigong und Tai Chi. Wir bringen etwas komplett Einzigartiges und Neues. Das hat auch mit der Ernährung zu tun, sie muss authentisch dazugehören“, so Siegmund Kahlbacher.

Umbau soll fünf Millionen Euro kosten

In den nächsten Monaten soll kräftig umgebaut und investiert werden. Sämtliche Zimmer werden erneuert, außerdem wird der gesamte Außenbereich neu gestaltet. „Zusätzlich zum bestehenden Hotel planen wir eine Schwimmhalle sowie für draußen einen Infinity-Pool über ein Parkdeck. Man fährt quasi durch einen Wasserfall in das Parkdeck hinein“, so der verantwortliche Architekt Rupert Weber.

ORF

Insgesamt werden in den Hotelumbau mehr als fünf Millionen Euro investiert. Die Wiedereröffnung ist für Ostern 2020 geplant. Das Hotel soll auch mindestens 65 neue Jobs bringen.