Der Titel der Wahlkampftour von Spitzenkandidat Christian Drobits lautet „30 Tage – 30 Orte“. „Was ich am besten kann, ist, zu den Menschen zuzugehen, miteinander zu reden und das Gemeinsame vor das Trennende zu stellen“, so Drobits. Er möchte das im Zuge von Informationsveranstaltungen machen, diese können teilweise auch am Vormittag stattfinden.

„Bin immer einer, der das Maximum will“

Den Auftakt wird am 27. August ín Neuhaus am Klausenbach (Bezirk Jennersdorf) stattfinden. Drobits will bei der Tour nicht nur auf das Kernklientel der SPÖ zugehen. „Es kann nicht sein, dass das nur gewisse Parteimitglieder oder Institutionen betrifft. Ich möchte überall sein, und deswegen fangen wir auch bei einem Unternehmen an. Obwohl ich ein typischer Arbeitnehmer-Vertreter bin, ist es wichtig zu zeigen, dass die Unternehmen und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammengehören“, so Drobits.

ORF/Andreas Herbst

Thematisch setzt der Rotenturmer auf klassisch sozialdemokratische Themen wie Mindestlohn, Pflege, Bildung und Pensionen. Bei seinem Wahlziel macht Drobits keine Kompromisse: Die Landespartei gibt lediglich das Halten der zwei Mandate als Ziel an und zeigt sich bei der Verteidigung von Platz 1 im Burgenland zurückhaltend. Anders klingt das bei Drobits: „Ich bin immer einer, der das Maximum will. Es muss das Ziel sein, Erster zu werden“, sagt Drobits:

Dax: Nachhaltiger Wahlkampf

SPÖ-Landesgeschäftsführer Christian Dax. kündigte an, dass die SPÖ einen aus Umweltsicht nachhaltigen Wahlkampf führen will. Statt Feuerzeuge aus Plastik sollen Bleistifte und Schreibblöcke verteilt werden. „Wir werden – so weit wie möglich – den Wahlkampf im Burgenland plastikfrei halten. Es geht darum, ein kleines Zeichen der Nachhaltigkeit zu zeigen“, so Dax. Die genauen Termine der 30-tägigen Tour will die SPÖ noch bekannt geben. Die Abschlussveranstaltung findet am 27. September in Deutschkreutz statt.