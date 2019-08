Noch immer fehle das vom Landtag geforderte unabhängige Gutachten. Das sagten ÖVP-Landesgeschäftsführer Christoph Wolf und Abgeordneter Markus Ulram am Donnerstag in Richtung rot-blaue Landesregierung. Stattdessen gäbe es ein Papier des Justizministeriums, das die Frage offen lasse, wer entscheide, was prüfungsrelevant sei. Dieses Papier habe weder die Qualität noch die Unabhängigkeit eines Gutachtens, so Wolf. Er forderte Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ) auf, für Klarheit zu sorgen.

„Keine Antworten auf unsere Fragen“

„Es gibt bis heute keine Antworten auf unsere Fragen. Es gibt auch nicht das versprochene Gutachten darüber, ob das jetzt rechtens war oder nicht. Wir haben eine Anfrage gestellt an die Frau Präsidentin des Landtages, das war nach dem Sonderlandtag. Daraufhin hat sie in der Anfragebeantwortung gesagt: ‚Es ist kein Gutachten beauftragt worden‘ – obwohl das eigentlich aus gemacht war“, so Wolf.

Entscheidung über Prüfungsrelevanz muss bei LRH liegen

Die Prüfungsrechte des Rechnungshofes (Paragraph sechs Landesrechnungshofgesetz) sollten als Verfassungsbestimmung verankert werden, meint die ÖVP. Ulram, er ist auch Mitglied des Rechnungshofausschusses, forderte: „Es muss gesetzlich noch klarer festgelegt werden, dass die Entscheidung, welche Informationen, Daten, Auskünfte, etc. prüfungsrelevant sind, ausschließlich beim Landesrechnungshof als Prüforgan und nicht bei der geprüften Stelle liegt“, so Ulram.