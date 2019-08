Ski-Resorts in Frankreich, zwölf Freizeitparks in Europa und Kanada und auch der Familypark in St. Margarethen gehören dem börsennotierten französischen Unternehmen.

„Es ist ein wirklich schöner, grüner Park in tollem Ambiente. Es gibt ein tolles Publikum. Familien mit Kindern, die hierher kommen. Wir sehen, dass es den Familien gefällt. Wir haben gute Bewertungen in den sozialen Medien. 4,5 von 5. Das ist wirklich sehr gut und das macht uns – denke ich – zu einem der besten Freizeitparks in Europa“, erklärt der neue Geschäftsführer Filip de Witte, warum gerade der Familypark in das Schema des Konzerns passt.

ORF

Park soll weiter wachsen

Der Park soll, wie auch schon in den vergangenen 50 Jahren, weiter wachsen. „Wir werden in den nächsten vier bis fünf Jahren in den Park investieren. Wir haben viele freie Flächen im Umfeld und wir wollen den Park größer machen. Es soll ein Komplettangebot für Familien geben. Nicht nur für kleine Kinder, auch für die Größeren. Wir haben konkrete Ideen“, so der Geschäftsführer.

ORF

Pläne für 2019

Schon in diesem Jahr sind einige Neuerungen geplant. Zu Halloween wird es ein Geisterhaus geben und erstmals wird der Familypark auch in den Weihnachtsferien öffnen. Im Vorjahr gab es mit rund 700.000 Besuchern einen neuen Rekord. Heuer steuert der Familypark eine ähnliche Besucherzahl an.