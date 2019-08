Zu Spitzenzeiten im Juli und August sind mehr als 1.000 Besucherinnen und Besucher pro Tag im Schloss unterwegs, um den Haydnsaal und die anderen prunkvollen Räumlichkeiten zu besichtigen. Es gibt neben den deutschsprachigen, auch englische und ungarische Führungen durch die Ausstellungen. Man begrüße mehr als 60 Prozent internationale Gäste, sagte der Direktor des Schlossbetriebs, Erwin Windisch. Die meisten von ihnen kämen aus Deutschland, Ungarn und aus den USA.

Internationales Interesse auch am Haydnhaus

Auch im Haydnhaus ist im Sommer viel los. An einem Sommerwochenende besuchen bis zu 200 Gäste das barocke Wohnhaus des Komponisten in der Joseph-Haydn-Gasse in Eisenstadt. Das Haus sei ein Juwel der burgenländischen Kulturgeschichte, man sei sehr gut besucht, es gebe internationales Interesse an diesem Haus, so der Betriebsleiter Jozsef Gatas.

Wichtiges Ausflugsziel für die Region

Aus Sicht des Burgenland Tourismus sei Eisenstadt nicht nur für die Nächtigungen wichtig, sondern auch ein wichtiges Ausflugsziel für die Gäste, die in der Region Neusiedler See Urlaub machen, sagte Geschäftsführer Hannes Anton: „Der Sommertourismus ist bei uns Hochsaison.“ Juli und August seien die stärksten Nächtigungsmonate. Eisenstadt biete mit Schloss und Fußgängerzone viel und sei eine attraktive, nicht überlaufene Stadt.