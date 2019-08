Für die meisten Firmen ist klar: Um wirtschaften zu können, muss man wissen, was man ausgibt und was man einnimmt, aber auch, wie viel zum Beispiel ein Haus, ein Grundstück und ein Auto wert sind. Denn all das macht das Vermögen aus. Außerdem muss sich eine Firma Geld zur Seite legen, um sich Urlaubsgeld, Abfertigungen oder Investitionen leisten zu können. Doch genau das alles mussten Gemeinden bisher nicht tun. Sie mussten sich nicht überlegen, wie viel das Rathaus oder die Gemeindestraßen wert sind und keine Rückstellungen oder Rücklagen für etwaige Ausgaben bilden.

Illedits: Wahrheitsgetreuer und transparenter

Mit dem neuen Buchhaltungssystem VRV ändert sich das aber ab dem nächstem Jahr. Dadurch werde die finanzielle Situation der Gemeinden wahrheitsgetreuer und transparenter dargestellt, sagte der für Gemeinden zuständige Landesrat Christian Illedits (SPÖ). Die Gemeindebediensteten müssen in dem neuen System geschult werden. In Summe besuchten rund 1.300 Teilnehmer die Seminare des Landes.

Schwierige Bewertung des Gemeindevermögens

Eine der großen Schwierigkeiten für die Gemeinden bei der Umstellung war und ist die Bewertung ihres Vermögens: Also welchen Wert haben Gebäude, aber auch Denkmäler, Marterl und vor allem Straßen. Deshalb habe das Land als Hilfestellung eine Richtlinie für die Bewertung des Vermögens herausgegeben, sagte die im Land für die Umstellung zuständige Brigitte Novosel.

Infoveranstaltung in den Bezirken

Ab Anfang September wird es in jedem Bezirk noch Infoveranstaltungen und Beratungen für Bürgermeister, Gemeinderäte und Kontrollausschussmitglieder geben. Zwei Drittel aller Gemeinden stellten ihre Buchhaltung bereits um – der Rest wird bis Jahresende fertig, ab nächstem Jahr gilt dann das neue Buchhaltungssystem VRV. Die Umstellung betrifft alle Bundesländer und Gemeinden, basierend auf einer Verordnung des Finanzministeriums aus dem Jahr 2015. Ab 2020 müssen alle Gemeinden die neue Buchhaltung umsetzen.